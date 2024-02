NEU-ULM. Am Montagnachmittag, 26.02.2024, kam es zu einem Brand in einer Sporthalle in Neu-Ulm. Vor Ort anwesende Handwerker stellten eine Rauchentwicklung fest und entdeckten daraufhin den Brand. Durch Löschversuche erlitt ein Handwerker eine Rauchgasvergiftung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schlussendlich löschen, es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Burlafingen waren mit 32 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst BRK Neu-Ulm und ASB Ulm waren mit insgesamt 5 Kräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (KPI Memmingen – KDD).

