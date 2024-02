KEMPTEN. Am Montag, den 26.02.2024 gegen 13:25 Uhr ereignete sich auf dem Berliner Platz ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges, welcher drei Verletzte forderte.

Ein uniformiertes Fahrzeug der Bundespolizei befuhr den Berliner Platz aus Richtung Kaufbeurer Straße kommend und bog nach links in Richtung Stephanstraße ab. Aufgrund eines Einsatzes waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Die 46-jährige Fahrerin eines roten Pkw überquerte zu diesem Zeitpunkt den Berliner Platz aus Richtung Schumacherring kommend in Richtung Kaufbeurer Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Pkw der 46-jährigen. Die 46-Jährige sowie ihre 18-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Anstoß leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer im Polizeifahrzeug wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, weiterhin wurden drei Signalmasten der Ampelanlage beschädigt, die gesamte Ampelanlage auf dem Berliner Platz fiel für etwa 1,5 Stunden aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung der Verletzten sowie der folgenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, an welchen auch die Feuerwehr Kempten und der städtische Betriebshof beteiligt waren, kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen im Bereich um die Unfallörtlichkeit. Die Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen. (VPI Kempten)

