0395 – Einbrüche

Schwabmünchen – Am vergangenen Freitag (23.02.2024) gegen 19.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Klimmach ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Friedberg – Am vergangenen Freitag (23.02.2024) gegen 17.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Traminer Straße ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Stadtbergen – Im Zeitraum von Samstag (24.02.2024), 21.45 Uhr bis Sonntag (25.02.2024), 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Glockenblumenweg ein.

Hierbei entwendeten die bislang unbekannten Täter unter anderem einen in der Hofeinfahrt geparkten Pkw. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen konnte der Pkw im Bereich Regensburg festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.