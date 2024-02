KOCHEL AM SEE / BICHL / BENEDIKTBEUERN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Im Zeitraum von 22. bis 26. Februar 2024 kam es im Loisachtal zu mehreren Einbruchsdiebstählen. Dabei erbeutete(n) ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Ziel der Taten waren überwiegend gewerbliche Objekte. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeitspanne vom 22. Februar bis zum 26. Februar 2024 brach(en) ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter überwiegend in gewerbliche Objekte, in einem Fall jedoch auch in eine private Wohnung ein. Der oder die Täter verschafften sich hierbei jeweils gewaltsam Zutritt zu den entsprechenden Tatobjekten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dabei Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erbeutet. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Beamte der örtlichen Polizeiinspektion Bad Tölz sowie der Polizeistation Kochel am See übernahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung wurde nun vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Weilheim übernommen.

Die Kripo Weilheim bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat im besagten Zeitraum in den Gemeinden Kochel am See, Bichl oder Benediktbeuern verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit einer Tat bzw. den Taten stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 erbeten.