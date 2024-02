REGENSBURG. Durch eine Zeugin, die sofort den Notruf wählte, konnte die Regensburger Polizei am Freitagmorgen, 23. Februar, zwei Männer, die mutmaßlich soeben einen Einbruch begingen, festnehmen.

Gegen 01:10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Sudetendeutschen Straße das Licht von zwei Taschenlampen in einer Apotheke sowie eine eingeschlagene Scheibe. Sie reagierte geistesgegenwärtig und verständigte sofort die Polizei über den Notruf 110. Mehrere Streifen der Regensburger Polizei kamen umgehend. Noch im Gebäude konnten die Beamten zwei jeweils 21-jährige Männer festnehmen. Im Rucksack von einem der beiden wurden verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt, die zuvor vermutlich in der Apotheke entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt werden. Gegen einen Beschuldigten erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl unter anderem wegen Einbruchs. Die Polizei brachte den Mann folglich in eine Justizvollzugsanstalt.