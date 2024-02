ROSENHEIM / HALFING, LKR. ROSENHEIM. Nachdem den Rauschgiftfahndern der Kriminalpolizei Rosenheim vor kurzem mit der Sicherstellung von überwiegend fentanylhaltigen Betäubungsmitteln ein Schlag gegen die regionale Drogenszene gelang, waren die Ermittler jetzt erneut erfolgreich. Bei Durchsuchungen in Rosenheim und Halfing konnten bei zwei Tatverdächtigen Drogen und eine Aufzuchtanlage sichergestellt werden.

Ein 35 Jahre alter Mann aus Halfing war zuletzt unter dem Verdacht Drogenhandel zu betreiben, in den Fokus der Rauschgiftfahnder der Kripo Rosenheim geraten. Deshalb durchsuchten die Beamten am Donnerstag, 22. Februar 2024, seine Wohnung in Halfing. Dabei wurden nicht geringe Mengen von Marihuana, Haschisch, Pilzen und Kokainresten sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Drogengeld und auch Waffen gefunden und sichergestellt.

Tags darauf, am 23. Februar 2024, standen die Drogenfahnder mit einem richterlichem Durchsuchungsbeschluss unangemeldet bei einem Mann (32) in Rosenheim vor der Tür. Auch er steht im Verdacht, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln. Sichergestellt werden konnte eine professionelle Aufzuchtanlage mit ca. 30 Pflanzen, entsprechendes Equipment, wie zum Beispiel eine Presse zum Erzeugen von absolut reinen Konzentraten, 5 „Homegrow-Zelte“ sowie weitere Cannabisprodukte in nicht geringer Menge.

Gegen beide Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei an.