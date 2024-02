322. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Maxvorstadt

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 06:00 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 26-Jähriger in einer Wohnung (nach den ersten Ermittlungen wohnen beide dort zusammen) in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 39-Jährige nach einem ein Taschenmesser und bedrohte damit seinen Mitbewohner.

Der 26-Jährige alarmierte den Polizeinotruf 110 und flüchtete vor das Mehrfamilienhaus. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Der 39-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Der 39-Jährige wurde wegen einer Bedrohung und versuchter Körperverletzung angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 24 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

323. Größerer Polizeieinsatz nach Verstoß gegen das Waffengesetz – Au

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 15:30 Uhr, gingen über den Polizeinotruf mehrere Mitteilungen über Schüsse im Bereich der Lothringer Straße ein.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Im weiteren Verlauf ging eine weitere Mitteilung über den Polizeinotruf ein, dass im Bereich der Erika-Köth-Straße mehrere Schüsse wahrgenommen wurden. Weitere Streifen fuhren daraufhin zu dieser Einsatzörtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndung konnten ein 29-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, im Bereich des Piusplatzes von den Einsatzkräften festgestellt werden. Auf beide trafen Personenbeschreibungen von Zeugen zu. Bei den beiden männlichen Personen konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden. Zudem stritten diese ab, mit einer Waffe geschossen zu haben. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 29-Jährigen führte zum Auffinden von zwei PTB-Waffen (Pistolen), welche sichergestellt wurden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie wurden wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

324. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Isarvorstadt

-siehe Medieninformation vom 25.02.2024, Nr. 321

Wie bereits berichtet, wurde seit Samstag, 24.02.2024, ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst.

Am selben Tag, gegen 17:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung eines Passanten, dass er eine männliche Person wäre, die ihm orientierungslos erscheint, im Bereich der Littmannstraße gesehen hätte.

Die dahin geschickten Polizeibeamten konnten den Mann als den vermissten 81-Jährigen identifizieren. Sie nahmen den 81-Jährigen mit und übergaben ihn wohlbehalten an eine Angehörige.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

325. Wohnungsbrand – Maxvorstadt

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 02:45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand komplett löschen.

Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

326. Diebstahl eines Pkw – Neubiberg

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 18:00 Uhr, führten Polizeibeamte im Bereich der B 471 auf Höhe der Unterführung der S 7 in Hohenbrunn Verkehrskontrollen durch. Unter anderem wurde ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Fahrer eines Pkw Mercedes angehalten und kontrolliert. Mit ihm Fahrzeug befanden sich zwei 17-Jährige (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München).

Während der Kontrolle konnte der 18-jährige Fahrer keinen Eigentumsnachweis für den Pkw erbringen und verstrickte sich bei Nachfragen der Polizei in Widersprüche. Angeblich sollte es sich um ein geliehenes Fahrzeug handeln, welches über eine Internetplattform angemietet worden wäre.

Da die Aussagen des 18-jährigen Fahrers äußerst unglaubwürdig erschienen, fuhren die Beamten zur Wohnadresse des ermittelten 52-jährigen Fahrzeugnutzers im Landkreis München. Er konnte angetroffen werden und er ging bis zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass das Fahrzeug in seiner Tiefgarage geparkt wäre.

Die drei Pkw-Insassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeiinspektion 28 (Ottobrunn) gebracht. Der Pkw wurde als Beweismittel sichergestellt. Sie wurden wegen des Diebstahls angezeigt und wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) übernommen.

327. Verkehrsunfall nach akuter Erkrankung eines Pkw-Fahrers – Aschheim

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 79-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Saturnstraße. Dort fuhr er plötzlich gegen mehrere dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge (drei Pkw, Citroen, Kia und VW). Nach dem Zusammenstoß mit den geparkten Fahrzeugen fuhr er noch gegen einen Baum. Bei diesem brachen einige Äste ab und dadurch wurden weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war eine akute internistische Erkrankung verantwortlich für dieses Fahrverhalten.

Mehrere Zeugen bemerkten den Unfall und alarmierten sofort den Polizeinotruf 110. Sie begannen auch mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem 79-Jährigen. Er wurde später vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.