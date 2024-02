LITZENDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht auf Montag zündeten Vandalen ein geparktes Auto auf einem Pendlerparkplatz nahe Litzendorf an. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Am Montag, gegen 1.15 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen brennenden Fiat Panda auf einem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2281 bei Litzendorf und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits von selbst erloschen. Das Fahrzeug wies leichte Beschädigungen durch den Brand auf. Zudem entdeckten die Beamten Schäden an den Türen und an dem Verdeck des Cabriolets, die offenbar nicht durch das Feuer, sondern durch Gewalteinwirkung verursacht wurden. Der Gesamtschaden beträgt über 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.