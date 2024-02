REISBACH, GDE. SIMBACH B. LANDAU, LKR. DINGOFLING-LANDAU. Ein Polizeieinsatz an einer Tankstelle in Reisbach führte am Samstag, 24.02.2024, zur Sicherstellung einer größeren Menge Cannabis in einem Gemeindeteil von Simbach b. Landau.

Eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle vergangenen Samstag, gegen 23.00, war Anlass für einen Polizeieinsatz. Nachdem dort bei einem 15-Jährigen eine geringe Menge Cannabis gefunden wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar das Zimmer des 15-Jährigen in einem Gemeindeteil von Simbach b. Landau und stellten dabei rund 700 Gramm Cannabis sowie einen Teleskopschlagstock sicher. Die Kripo Landshut ermittelt nun gegen den 15-Jährigen u. a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt.