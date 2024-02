NÜRNBERG. (207) Im Zeitraum von Samstagmorgen (24.02.2024 bis Sonntagmittag (25.02.2024) entwendeten Unbekannte verschiedene Autoteile im Nürnberger Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, entwendeten Unbekannte Autospiegel von mindestens acht geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes. Die Fahrzeuge waren in der Hoven-, Schilf-, Thusnelda-, Kinkel-, Ziegen-, Ebensee-, Trew-, und der Mögeldorfer Hauptstraße abgestellt.

Zudem demontierten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Frontscheinwerfer im Wert von mehreren tausend Euro eines in der Gartenstraße geparkten Mercedes G63 AMG. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333



Erstellt durch: Michael Petzold