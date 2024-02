Nördlingen – Am gestrigen Sonntag (25.02.2024) ereignete sich ein Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen. Durch den Brand wurden mehrere Personen verletzt. Ein Mann kam ums Leben, wobei hierzu die genauen Umstände noch geklärt werden müssen.

Gegen 16.45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über einen Brand in der Asylunterkunft in der Nürnberger Straße informiert. Zahlreiche Einsatzkräfte fuhren umgehend an die besagte Örtlichkeit. Die Feuerwehr löschte den Brand und der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Einsatzkräfte der Polizei räumten den Gefahrenbereich und veranlassten die Sperrungen vor Ort. Außerdem wurden umgehend die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein 5-jähriger Bewohner den Brand verursacht haben. Das Kind soll mit einem Feuerzeug in seiner Wohnung gespielt haben. Dabei geriet offenbar die Einrichtung in Brand und das Feuer griff auf die benachbarten Wohnungen des Hauses über.

Bislang sind der Polizei zwölf verletzte Personen bekannt. Sie erlitten unter anderem eine Rauchgasintoxikation oder äußere Verletzungen und wurden teilweise in Krankenhäusern versorgt. Ein 64-Jähriger brach auf dem Gelände zusammen und verstarb schließlich im Krankenhaus. Es handelte sich dabei um den Bewohner eines Nachbargebäudes, der sich nach bisherigem Stand nicht im brennenden Gebäude aufgehalten hatte. Eine medizinische Ursache und kein direkter Bezug zum Brand ist daher denkbar. Klarheit soll eine Obduktion ergeben.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun die genauen Umstände. Hierzu werden auch am heutigen Montag die Ermittler den Brandort und den gesamten Bereich in Augenschein nehmen.