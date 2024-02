Germering, Lkr. Fürstenfeldbruck, 26.02.2024 - Am Samstag, den 24.02.2024 kam es in einem Linienbus zwischen Germering und Fürstenfeldbruck zu einem Sexualdelikt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 08.05 Uhr stieg die 19-jährige Geschädigte an der Bushaltestelle Germering Bahnhof zusammen mit einem ihr unbekannten Mann in einen Bus der Linie X850. Beide setzten sich in den hinteren Teil des Busses auf durch den Mittelgang getrennte Sitzplätze.

Die junge Frau bemerkte, dass der bislang unbekannte Täter zuerst über der Bekleidung an seinem Geschlechtsteil rieb, in der Folge seine Hose öffnete und direkt an seinem entblößten Glied manipulierte.

Sie wechselte daraufhin auf einen Platz im vorderen Bereich des Busses. An welcher Haltestelle der Mann ausstieg, konnte sie nicht sehen, allerding befand er sich am Bahnhof Fürstenfeldbruck nicht mehr im Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 25 – 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, südländisches Aussehen, dunkle kurze Haare, bekleidet mit dunklem Wintermantel, dunkler Hose und hellen Stiefeln