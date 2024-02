Callcenterbetrug - Kripo ermittelt nach "Schockanruf" - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Telefonbetrüger brachten am Freitag eine Seniorin mit einer gängigen Masche dazu, einen höheren Geldbetrag zu übergeben. Ihr wurde vorgespielt, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Am Freitagnachmittag wurde die Seniorin von einem Mann angerufen, welcher sich als angeblicher Staatsanwalt ausgab. Dieser gab an, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall versucht hätte. Um eine Haftstrafe abwenden zu können, müsse die Seniorin eine hohe Kaution bezahlen.



Gegen 21:30 Uhr übergab die Frau schließlich in der Brentanostraße einen mittleren fünfstelligen Betrag an einen unbekannten Mann.



Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld übernommen hat.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Kripo sucht Zeugen

BESSENBACH, OT KEILBERG U. HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in zwei Häuser im Landkreis eingestiegen und mit Bargeld und Schmuck geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Erster Einbruch in Keilberg

Zwischen Donnerstag, 08:50 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr, sind Unbekannte über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in ein Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße eingestiegen. Mit einer geringe Menge Bargeld und Schmuck konnten die Täter flüchten.

Einbruch in Einfamilienhaus am Sonntag festgestellt

Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, stellten die Eigentümer eines Hauses in der Kardinal-Döpfner-Straße in Hösbach fest, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt verschafft haben. Auch in diesem Fall erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck und konnten unerkannt entkommen.

Die Kripo Aschaffenburg hat in beiden Fällen noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht : Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps: