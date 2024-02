MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Zwei Eheleute kenterten am Sonntagmittag mit ihren Kajaks auf dem Main. Die Frau konnte sich noch ans Ufer retten. Ihr Mann starb nach erfolgloser Reanimation im Krankenhaus.

Am Sonntagmittag hatten sich zwei Eheleute aus Coburg mit ihren beiden Kajaks zu einer Tour auf dem Main aufgemacht. Gegen 13 Uhr erreichten sie, in Richtung Lichtenfels unterwegs, ein Wehr bei Michelau. An der Staustufe kenterten beide Personen jeweils mit ihrem eigenen Boot. Die 52-jährige Frau konnte sich noch aus dem Wasser retten, ihren Mann hatte die Strömung bereits in die Tiefe gezogen.

Nachdem die 52-Jährige selbst den Notruf gewählt hatte, setzte die Integrierte Leitstelle sofort die nötigen Such- und Rettungsmaßnahmen in Gang. Nach etwa einer halben Stunde wurden die Einsatzkräfte der Wasserwacht fündig und zogen den leblosen Körper des 58-jährigen Mannes aus dem Fluss. Unter laufender Reanimation brachten ihn Rettungskräfte ins Krankenhaus. Jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg und der Mann starb noch am Sonntagnachmittag.

Die Kriminalpolizei Coburg hat inzwischen die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unglücks aufgenommen.