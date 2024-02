315. Raubdelikt; Festnahme von drei Tatverdächtigen – Freimann

Am Dienstag, 20.02.2024, gegen 22:15 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem Parkplatz mit seinem Pkw wegfahren. Dort sah er, wie drei Personen an seinen Pkw, ihre Notdurft verrichteten. In der Folge kam es zwischen ihm und den Dreien zu einem Wortgefecht mit einer anschließenden tätlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dessen wurde dem 52-Jährigen zunächst der Geldbeutel entwendet. Anschließend flüchteten die drei Täter mit einem Pkw VW.

Nach dem der 52-Jährige den Verlust seines Geldbeutels bemerkte, verständigte er über den Notruf 110 die Polizei. Aufgrund des geschilderten Sachverhalts begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Der Geldbeutel konnte in der Folge im Bereich des Parkplatzes wieder aufgefunden werden, allerdings fehlte daraus ein Betrag von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der geflüchtete Pkw VW mit seinen Insassen auf einem Parkplatz im Bereich des Euro-Industrieparks festgestellt. Dort wurden die drei Tatverdächtigen daraufhin festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung konnte ein hoher Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um einen 21-Jährigen und einem 33-Jährigen jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einen 41-Jährigen mit Wohnsitz in München. Alle Tatverdächtigen haben die bulgarische Staatsangehörigkeit. Aufgrund seines Tatbeitrags befindet sich der 21-Jährige nun in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

316. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Grünwald

Am Donnerstag, 22.02.2024, gegen 12:15 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Mann am Anwesen einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München vorstellig und gab sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus. Unter dem Vorwand, er müsse den Wasserdruck im Haus überprüfen, ließ sie ihn herein.

Während der Täter die über 80-Jährige sowie den ebenfalls anwesenden ebenfalls über 80-jährigen Ehemann ablenkte, betrat unbemerkt ein zweiter Täter das Anwesen. Dieser entwendete aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Tatzeitraum sah zufällig eine Nachbarin zwei Männer das Haus der Senioren verlassen.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, südeuropäische Erscheinung; olivfarbene Arbeitshose mit roten Nähten, schwarze Fließjacke, dunkle Schuhe

Täter 2:

Männlich, Alter unbekannt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, dunkler Vollbart, südeuropäische Erscheinung; schwarze Wollmütze, dunkle Hose, schwarze Handschuhe, schwarze Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Münchner Straße, Ludwig-Thoma-Straße und Forstweg (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

317. Verfolgungsfahrt – Freimann

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 10:30 Uhr, begab sich ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in Litauen auf das Firmengelände einer Abschleppfirma im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das Fahrzeug des 41-Jährigen, ein Pkw Chrysler, wurde in der Nacht zuvor aufgrund eines Falschparkens dorthin abgeschleppt.

Nachdem der 41-Jährige die Zahlung der Abschleppung verweigerte, öffnete er ein Tor und verließ mit seinem Pkw das Firmengelände. Drei Mitarbeiter der Abschleppfirma, zwei 26-Jährige und ein 45-Jähriger (alle drei mit Wohnsitzen in München) fuhren im Anschluss zu dem Hotel, von welchem sie den Abschleppauftrag erhalten hatten. Während sie dort versuchten, die Personalien des 41-Jährigen zu erhalten, fuhr dieser zeitgleich an dem Hotel vorbei.

Die drei Mitarbeiter der Abschleppfirma nahmen daraufhin jeweils in separaten Fahrzeugen die Verfolgung auf. Hierbei fuhren sie die Ingolstädter Straße stadtauswärts, wobei es zu diversen Verkehrsdelikten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam. Im weiteren Verlauf fuhr der 45-Jährige vor den 41-Jährigen und bremste ihn bis zum Stillstand ab. Die beiden 26-Jährigen keilten den 41-Jährigen jeweils von der rechten und hinteren Seite mit ihren Fahrzeugen ein, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Anschließend verständigte einer der 26-Jährigen über den Notruf die Polizei. Alle vier Beteiligten wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde eine Sicherheitsleistung gegenüber des 41-Jährigen angeordnet, welche er unverzüglich leistete.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Ingolstädter Straße stadtauswärts für ca. eine Stunde auf allen Fahrstreifen verengt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen wegen diverser Verkehrsdelikte übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Verfolgungsfahrt machen können bzw. durch die Fahrmanöver selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

318. Versuchte räuberische Erpressung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Au

Am Samstag, 24.02.2024, gegen 12:40 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit der Trambahn von der Silberhornstraße Richtung Rosenheimer Platz. Während der Fahrt bemerkte er, wie ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München versuchte, ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. Der 52-Jährige, der auf zwei Gehkrücken angewiesen ist, geriet dadurch ins Taumeln und stürzte zu Boden. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, begab er sich in den hinteren Bereich der Straßenbahn auf einen Sitzplatz.

Der 42-Jährige folgte ihm, setzte sich ihm gegenüber und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Die beiden kennen sich flüchtig und der 52-Jährige forderte ihn auf das Messer wegzulegen. Der 42-Jährige kam dem nach und stieg an der nächsten Haltestelle aus. Der 52-Jährige verließ ebenfalls an der darauffolgenden Haltestelle die Trambahn.

Kurze Zeit später trafen die beiden erneut aufeinander. Der 42-Jährige versuchte wieder den Geldbeutel des 52-Jährigen zu entwenden, woraufhin es zum Gerangel kam. Dabei zog der 42-Jährige erneut das Messer und forderte Geld.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte die Situation beobachten und verständigte über den Notruf die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hielt der 42-Jährige noch immer das Messer in der Hand. Im weiteren Verlauf konnte er dazu gebracht werden, das Messer wegzulegen. Er wurde anschließend festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 42-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Tages wird er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der 52-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die Ermittlungen wegen der räuberischen Erpressung übernommen.

319. Einbruch in eine Wohnung – Haidhausen

Am Freitag, 23.02.2024, zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt über die Wohnungstür. Im Anschluss wurden die Zimmer nach Diebesgut durchsucht.

Es wurden diverse Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wiener Platz und Innere Wiener Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

320. Einbruch in eine Wohnung – Au

Am Samstag, 24.02.2024, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt über die Wohnungstür.

Aus dieser wurde Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Lilienberg, Rosenheimer Straße und Riggauerweg (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

321. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung - Isarvorstadt

Am Samstag, 24.02.2024, besuchte ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München, seine Tochter im Münchner Stadtteil Isarvorstadt. Gegen 13:00 Uhr machte er sich auf dem Heimweg und wollte dazu die U3 Richtung Fürstenried West benutzen. Der 81-Jährige ist nicht zuhause angekommen und wird seitdem vermisst.

Der 81-Jährige hat Sprachprobleme und leidet an Demenz. Er könnte sich orientierungslos im Stadtgebiet aufhalten.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit einer Beschreibung des Vermissten ist hier zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/063047/index.html

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat den 81-Jährigen gesehen oder kann Hinweise geben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.