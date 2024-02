0376 - Diebstahl aus Fahrzeug

Oberhausen - Am Freitag (23.02.2024) im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr schlägt ein bislang unbekannter Täter eine Autoscheibe ein und entwendete einen Geldbeutel.

Das Fahrzeug der 34-Jährigen war in der Kreutzerstraße (10er Hausnummernbereich) geparkt. Der bislang unbekannte Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete den Geldbeutel, der gut sichtbar im Fahrzeug lag. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro der Beuteschaden beträgt rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

0377 - Ladendieb erwischt

Innenstadt - Am Samstag (24.02.2024) gegen 11.50 Uhr hat ein 57-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Halderstraße Spirituosen gestohlen.

Der Ladendieb wurde von einer Mitarbeiterin des Marktes beim Diebstahl beobachtet. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des Ladendiebs ein verbotenes Messer. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und eines Verstoßes gegen das Waffengesetzt gegen den Ladendieb.

0378 - Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (21.02.2024) 17.30 Uhr bis Freitag (23.02.2024) 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein in der Tannheimer Straße (einstelliger Hausnummernbereich) geparktes Fahrzeug.

Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (22.02.2024) 17.00 Uhr bis Samstag (24.02.2024) 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein in der Hirblinger Straße (70er Hausnummernbereich) geparktes Fahrzeug.

Der unbekannte Täter zerstach die beiden rechten Reifen des Fahrzeugs. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (22.02.2024) 18.00 Uhr bis Freitag (23.02.2024) 07.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein in der Wallnerstraße (20er Hausnummernbereich) geparktes Fahrzeug.

Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0379 - Einfahrt blockiert - Streit eskaliert

Hochzoll - Am Samstag (24.02.2024) gegen 17.00 Uhr kam es vor einer Tiefgarage in der Hindelanger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Ein 40-Jähriger wollte mit seinem Pkw in die Tiefgarage einfahren. Die Einfahrt wurde von einem 60-Jährigen mit seinem VW blockiert. Nachdem der 60-Jährige nach Handzeichen und einigen Minuten die Einfahrt nicht frei machte, stieg der 40-Jährige aus seinem Auto aus und ging auf den VW zu. Nachdem er an die Fahrerscheibe klopfte, stieg auch der 60-Jährige aus. Die beiden Männer beschimpften und beleidigten sich gegenseitig.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.