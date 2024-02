Mehrere Einbrüche - Polizei Aschaffenburg ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

LKR. ASCHAFFENBURG. Am Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen sind. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen der Geschehnisse.

Mehrer Einbrüche in Kellerabteile

Zwischen dem 17.02.2024 und dem 24.02.2024 wurden in der Bayernstraße in Goldbach drei Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Ob hierbei etwas entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum vom 20.02.2024,18:30 Uhr und 23.02.2024, 08:30 Uhr wurde ein Fahrradfaltschloss aus einer Tiergarage in der „Lange Straße“ im Ortsteil Damm entwendet.

Zwischen dem 01.12.2023, 12:00 Uhr und dem 23.02.2024 wurde ein hochwertiges schwarzes E-Bike der Marke „Specialized“ aus einem Kellerabteil in der Straße „Weinberghöhe“ in Goldbach entwendet.

Balkontüre eines Einfamilienhauses in Hösbach aufgehebelt

Am Freitagabend zwischen 19:45 Uhr und 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontüre in ein Einfamilienhaus in der Straße „Scherengrund“ ein. Der genaue Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Die Polizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-2230

Die Polizei gibt die folgenden Tipps im Zusammenhang mit Einbrüchen in Keller:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Verschließen Sie die Kellertüren.

Verwenden Sie nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel.

Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Eine Anzeige kommt auf einen 24-Jährigen zu, der sich in der Nacht zum Samstag unter Drogeneinfluss hinter das Steuer setzte. Beamte der Polizei Obernburg beendeten bei einer Verkehrskontrolle in der Großostheimer Staße die Fahrt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einer Verkehrskontrolle in der Hanauer Straße am Samstagmorgen stellte die Polizei bei einem 27-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

OBERNBURG A. M., LKR. MILTENBERG. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln setzte ein 19-Jähriger seinen Pkw am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in Bewegung. Er wurde durch eine Streife der Obernburger Polizei gestoppt. Nach einem positiven Drogenvortest wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Gegen 16:40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Hinweise über einen Lkw-Fahrer ein, welcher auf der A3 Schlangenlinien fahren würde. An der Anschlussstelle Weibersbrunn konnte der 51-jährige Fahrer durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und nach einer anschließenden Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Trickdiebstahl aus Einfamilienhaus - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwochnachmittag hat ein mutmaßlicher Dieb Beute aus einem Einfamilienhaus gemacht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an einem Einfamilienhaus in der Ernsthofstraße und gab vor, an einer Mietwohnung im Nachbarhaus interessiert zu sein. Dabei verwickelte der Täter die Hausbesitzerin in ein Gespräch. Währenddessen gelang ein zweiter unbekannter Mann in das Haus und entwendete hochwertigen Schmuck sowie Bargeld im hohen vierstelligen Bereich.

Von dem Mann, welcher die Frau in ein Gespräch verwickelte, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 45 Jahre alt

Kräftige Statur

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nach Bekanntwerden des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen.

Wer Hinweise zu den beiden Männern, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder weitere sachdienlichen Hinweise geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, dem 20.Februar 2024 und Freitag, dem 23.02.2024 wurde ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße gewaltsam geöffnet. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, wurde eine Handtasche der Marke "Valentino" entwendet. Die Besitzerin stellte ihre Tasche in der Würzburger Straße für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt an eine Mauer. In der Tasche befanden sich diverse Scheckkarten, jedoch kein Bargeld.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr wurde der linke Hinterreifen eines schwarzen Skoda beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Straße "An der Heilquelle" auf einem Parkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. M., LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 08:45 Uhr haben unbekannte Täter gewaltsam versucht in einen Verkaufsraum in der Hanauer Landstraße zu gelangen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. M., LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 15:00 Uhr wurde ein grauer Opel am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Das Auto parkte in der unteren Wallstraße auf einem Parkplatz.

OBERNBURG A. M., LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr wurde ein mittlerer dreistelliger Betrag aus einem Geldbeutel entwendet. Dieser befand sich vor der Turnhalle im "Oberer Neuer Weg" in einem Turnbeutel.

OBERNBURG A. M., LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 09:25 Uhr gelangten Unbekannte über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in einen Laden in der Römerstraße. Die Diebe konnten mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich unerkannt entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.