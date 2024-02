THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. In Thiersheim stahlen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Kleinwagen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, hatte der Eigentümer seinen DACIA Sandero vor seinem Haus in der Arzberger Straße abgestellt. Als er am frühen Sonntagmorgen aus dem Fenster sah, war das Fahrzeug verschwunden. Unbekannte hatten das Auto während der Nacht gestohlen. Das Auto hat einen Zeitwert von etwa 10.000 Euro, ist blau und trug zuletzt die Kennzeichen WUN-R 750. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat von Samstag auf Sonntag in der Arzberger Straße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche festgestellt? Hinweise bitte an die Kripo in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.