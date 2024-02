KAUFBEUREN. Am Samstagnachmittag fand in Kaufbeuren eine Demonstration gegen Rechtsextremismus, für Demokratie & Vielfalt statt. Nach der Auftaktkundgebung um ca. 14:45 Uhr am Berliner Platz setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Innenstadt in Bewegung und durchlief diese. In der Kaiser-Max-Straße, vor dem Rathaus, wurde die Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen und musikalischen Darbietungen um ca. 16:15 Uhr friedlich und störungsfrei beendet. In der Spitze nahmen ca. 2.000 Personen an der Versammlung teil.

Im weiteren Umfeld der Versammlung wurde von einer alkoholisierten Person ein Hitlergruß gezeigt und eine entsprechende Parole skandiert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.

