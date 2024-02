KEMPTEN. Am Samstag fanden in Kempten insgesamt drei Versammlungen statt. Die Versammlung am Vormittag, bei welcher es um Frieden im Gaza-Streifen ging, fand stationär auf dem August-Fischer Platz statt und umfasste ca. 70 Teilnehmer.

Die sich fortbewegende Versammlung zum Thema „Gemeinsam gegen die Ampel“ umfasste in der Spitze 41 Fahrzeuge und ca. 370 fußläufige Versammlungsteilnehmer. Aufgrund der sich fortbewegenden Versammlung kam es zur Nachmittagszeit zu zeitweisen Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich.

Die dritte Versammlung fand auf dem St.-Mang-Platz zum Jahrestag der russischen Aggression gegen die Ukraine statt, mit ca. 120 Teilnehmern.

Alle Versammlungen waren ordnungsgemäß angezeigt und verliefen friedlich und störungsfrei. (PI Kempten)

