ABENBERG. (202) In der Nacht von Freitag (23.02.2024) auf Samstag (24.02.2024) kam es zu drei Bränden im Abenberger Gemeindeteil Beerbach (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 23:00 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand einer Scheune in dem kleinen Ort im Landkreis Roth. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Roth sowie umliegender freiwilliger Feuerwehren stellten vor Ort offene Flammen an der Fassade der Scheune fest. Um das Feuer zu löschen war eine teilweise Abdeckung des Scheunendachs nötig.

In den Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte erneut in den Ort gerufen. Einsatzanlass war ein Feuer an einem Unterstand vor einer Maschinenhalle. Noch während der Löschmaßnahmen ging die Mitteilung über einen dritten, kleineren Brand in dem Ort ein. Diesmal standen unter anderem Kartonagen in einer Halle in Brand.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Noch in der Nacht untersuchten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die Brandstellen und leiteten erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein. Auf Grund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass die Feuer mutwillig gelegt wurden. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl