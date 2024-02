314. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung - Neuperlach

- siehe 1. Nachtrag zur Medieninformation vom 23.02.2024, Nr. 313

Wie bereits berichtet, verließ am Freitag, 23.02.2024, gegen 12:00 Uhr, eine 78-Jährige eigenständig die Klinik in Neuperlach. Die Dame leidet an Demenz und ist daher orientierungslos. Seit dem Verlassen der Klinik wurde sie vermisst.

Am selben Tag, gegen 19:00 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf eine Mitteilung eines Kiosk-Besitzers im Münchner Stadtteil Schwanthalerhöhe, dass dort eine Dame wäre, die ihm orientierungslos erscheint.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Damen als die vermisste 78-Jährige identifizieren. Sie nahmen die Dame mit zur Polizeidienststelle, wo sie dann von ihrem Sohn wohlbehalten abgeholt wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.