BAMBERG. Aus noch unklarer Ursache geriet am Freitagabend ein Teil einer Lagerhalle am Stadtrand von Bamberg in Brand. Die Ermittlungen hierzu führt die Kriminalpolizei Bamberg.

Am Freitag, gegen 23 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf ein. Flammen auf dem Vorhof einer Lagerhalle der Förder-Werkstätten in der Moosstraße teilte der Anrufer mit. Als die Einsatzkräfte die Halle erreichten, standen bereits ein Stapel Europaletten sowie einige Behälter mit Elektroschrott in Flammen. Bereits nach kurzer Zeit hatte die Bamberger Wehr das Feuer im Griff und abgelöscht. Das Hallengebäude erlitt nur leichte Brandspuren, verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt man derzeit auf etwa 40.000 Euro. Um die Ursache des Feuers herauszufinden, haben die Brandermittler der Kripo den Fall übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.