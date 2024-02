REGENSBURG. Im Stadtosten konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Anwohners zwei Tatverdächtige festnehmen.

Am Donnerstagmittag verständigte ein Anwohner in der Prinz-Rupprecht-Straße die Polizei. Er gab an, dass soeben zwei Personen versucht hätten, in die Nachbarwohnung einzubrechen und anschließend geflohen seien. Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, die zu diesem Zeitpunkt die Regensburger Kollegen unterstützten, waren nur wenige Minuten später am Tatort. Sie befragten weitere Nachbarn und konnten so eine detaillierte Personenbeschreibung an die fahndenden Streifen weitergeben. Tatsächlich gelang es der Polizei, zwei Verdächtige in der Nähe festzunehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei Regensburger im Alter von 28 und 39 Jahren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.