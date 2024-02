Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

NIEDERFÜLLBACH, LKR. COBURG. Am Donnerstagnachmittag kam es in Niederfüllbach zu einem Messerangriff auf offener Straße. Polizeikräfte nahmen wenig später einen 62-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr war ein 61-jähriger niederländischer Staatsangehöriger aus Coburg zu Fuß mit einer 58-Jährigen in Niederfüllbach unterwegs. In der Parkstraße näherte sich ihm ein Auto, aus welchem ein 62-jähriger Bekannter des Mannes ausstieg. Unvermittelt zog der Autofahrer ein Messer und stach mehrfach auf den 61-Jährigen ein. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Fahrzeug und ließ sein Opfer mit schweren Stichverletzungen zurück.

Die Polizeiinspektion Coburg leitete eine sofortige Fahndung ein und wurde hierbei durch die umliegenden Dienststellen unterstützt. Da der Angreifer, ein deutscher Staatsangehöriger, namentlich bekannt war, konnten ihn die Einsatzkräfte wenig später widerstandslos an seiner Wohnadresse im Landkreis festnehmen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg.

Am Freitagmittag erfolgte die Vorführung des 62-jährigen vor einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.