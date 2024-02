INGOLSTADT.Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.-22.02.) in ein griechisches Restaurant an der Kreuzgasse ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Gasträumen und durchsuchten diese nach Diebesgut. Sie entwendeten einige elektronische Geräte sowie einen Kleingeldbetrag. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.