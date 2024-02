0371 – Autos mit Steinen beworfen

Inningen – Am gestrigen Donnerstag (22.02.2024) bewarfen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mindestens zwei vorbeifahrende Autos in der Bobinger Straße mit einem Stein. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 20.30 Uhr war eine 52-jährige Autofahrerin auf der Bobinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Kirche traf ein Stein das Auto der 52-Jährigen, wodurch die Windschutzscheibe brach. Auch das Auto eines 39-Jährigen wurde kurz zuvor mit einem Stein beworfen.

Wie der Polizei mittlerweile bekannt wurde, kam es offenbar bereits Anfang Januar sowie in der zweiten Februarwoche zu zwei ähnlichen Vorfällen. Dabei wurde jeweils ein Auto beschädigt.

Der entstandene Schaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls beworfen wurden oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0372 - Unfallfluchten

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (22.02.2024) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW in der Untersbergerstraße. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0373 – Garagentor beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (21.02.2024), 22.00 Uhr bis Donnerstag (22.02.2024), 06.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Garagentor in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.