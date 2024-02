NUSSDORF AM INN, LKR. ROSENHEIM. Seit dem 1. Februar 2024 ist die 16-jährige Nathalie Höpfl aus einer betreuten Jugendwohngruppe abgängig und wird seitdem vermisst. Zwar wurde sie zwischenzeitlich mehrfach gesehen, ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet die Öffentlichkeit deshalb erneut um Mithilfe und um Hinweise.

Nathalie Höpfl (16) war in einer Jugendschutzeinrichtung in Nußdorf am Inn untergebracht, die Vormundschaft für das Mädchen liegt beim Jugendamt. Am 1. Februar verließ sie ohne Einverständnis der Verantwortlichen die Jugendeinrichtung und kehrte bislang nicht zurück.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Jugendliche danach noch in Nußdorf am Inn und in Rosenheim gesehen wurde. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass sich Nathalie Höpfl zwischenzeitlich in München oder im Raum Frankfurt am Main aufhält.

Zuständigkeitshalber übernahm inzwischen die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim den Fall. Die Beamten bitten, parallel zu ihren eigenen Ermittlungen, weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat Nathalie Höpfl seit dem 1. Februar 2024 gesehen?

Wer kann der Polizei Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Nathalie Höpfl geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.