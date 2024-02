MURNAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstag, den 22. Februar 2024 ereignete sich um 06.45 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Hechendorf, bei welchem eine Person tödlich verunglückte. Die Polizeiinspektion Murnau am Staffelsee hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Am Donnerstag, 22.02.24 ereignete sich um 06.45 Uhr ein folgenschwerer Unfall auf der B 2, Ortsbereich Murnau, Höhe Hechendorf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine Frau aus dem Landkreis München mit ihrem Pkw, Vito, Richtung Garmisch-Partenkirchen und kam aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sie mit ihrem Pkw einen VW Tiguan, der von einem 57 jährigen Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gelenkt wurde und Richtung Murnau unterwegs war. Dadurch kam der Tiguan ins Schleudern und er stieß mit einem Pkw Touareg zusammen, der in Richtung Garmisch-Partenkirchen fuhr und von einem 54 jährigen Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gelenkt wurde. Nach dem Kontakt mit dem Tiguan fuhr der Vito der Frau frontal in den Pkw, Toyota eines 30 jährigen Mannes aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der mit einem 18 jährigen unterwegs nach Weilheim war. Der Vito schleuderte und kam auf der Fahrbahn Richtung Murnau stehen und der Toyota wurde über die Leitplanke geschleudert und kam auf der Wiese in einem Wassergraben Richtung Garmisch-Partenkirchen zum Stehen.

Der Fahrer des Toyota verstarb noch an der Unfallstelle, die Fahrerin des Vito wurde in das Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen verbracht. Zwischenzeitlich dürfte sie sich außer Lebensgefahr befinden. Der Beifahrer des Toyota wurde schwer verletzt in die Unfallklinik Murnau verbracht. Der Fahrer des Touareg, sowie seine Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt in der Unfallklinik Murnau behandelt. Der Fahrer des Tiguan wurde mittelschwer verletzt in die Unfallklinik Murnau verbracht.

An allen vier Pkw entstand ein Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt und werden noch von einem Gutachter begutachtet. Die B 2 war über Stunden gesperrt. An der Unfallstelle befanden sich 45 Angehörige der Feuerwehren Hechendorf und Murnau. Diese unterstützten nicht nur bei der Verkehrslenkung, sondern mussten auch die tote Person aus dem Pkw bergen. Die Polizeiinspektion Murnau ist für die Sachbearbeitung des Unfalles zuständig und wurde vor Ort von zahlreichen anderen Dienststellen unterstützt. Ein unfallanalytisches Gutachten wird derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II erstellt.