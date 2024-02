SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Am Donnerstag, 22.02.2024, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben u. a. hochwertige Uhren und Bargeld entwendet.

Unbekannte haben gestern in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und ca. 12.00 Uhr die Abwesenheit des Hausbesitzers genutzt und sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Im Haus durchwühlten die Täter verschiedene Schränke und entwendeten mehrere hochwertige Uhren sowie Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die am Donnerstag, 22.02.2024, in der Zeit zwischen 05.30 und 12.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zwischen der Herzog-Maximilian-Straße und Am Zieglberg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Schützen Sie Ihre vier Wände vor Einbrechern