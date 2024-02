KULMBACH. Am Donnerstagnachmittag beschäftigte ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Oberen Stadt die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 16 Uhr bemerkten Bewohner, dass ein Feuer im Dachstuhl des Hauses in der Innenstadt ausgebrochen war. Die örtlichen Feuerwehren waren mit einer Stärke von 150 sowie mit drei Drehleitern im Einsatz und löschten den Brand. Auch fanden sie durch den Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk Kulmbach Unterstützung am Brandort. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Hausbewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Innenstadt war für die Dauer der Löscharbeiten bis in die Abendstunden hinein gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur noch unklaren Brandursache.