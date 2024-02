Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

BESSENBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen dem 09. Februar und dem 17. Februar hat ein Unbekannter eine kleine Kapelle auf einem Privatgrundstück beschädigt. Hierbei wurde unter anderem eine Fensterscheibe eingeworfen. Das Bauwerk befindet sich auf einem Wiesengrundstück in Verlängerung der Straße "Zur Silberhecke".

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr ein weiß-schwarzes Mountainbike der Marke „Serious“ entwendet. Das Rad war am Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße angeschlossen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat ein noch Unbekannter gegen 16:25 Uhr einen E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug war vor der Rossmann-Filiale in der Johann-Dahlem-Straße angekettet.

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Hammerstraße hat am Mittwochmorgen ein Fahrzeug eine Grundstücksmauer beschädigt und ist davongefahren. Der Eigentümer hatte gegen 04:45 Uhr einen entsprechenden Knall wahrgenommen und dann den Schaden festgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch, 13:00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen Aufkleber mit strafbarem Inhalt an einem schwarzen Kia Piccanto im Rappacher Weg angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

RÜDENAU, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde ein weißer Kia Soul bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Rosenbergstraße geparkt. Die Polizei geht von einer Unfallzeit gegen 15:15 Uhr aus.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde gegen 12:10 Uhr ein schwarzer 1er BMW auf dem MC Donalds Parkplatz "Am Stadtweg" angefahren. Der Unfallverursacher ist noch unbekannt.

COLLENBERG, OT REISTENHAUSEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, wurde ein am Straßenrand geparkter Fiat von einem unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Das angefahrene Auto stand in der Bildstraße in Fahrtrichtung Dorfprozelten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.