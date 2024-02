KEMPTEN / KAUFBEUREN. Diese Woche kam es zu zwei Fällen, bei denen Senioren durch dreiste Schockanrufe um Bargeld betrogen wurden. In beiden Fällen übergaben die Opfer den Betrügern Bargeld in Höhe einer insgesamt mittleren fünfstelligen Summe. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Die Fälle

KAUFBEUREN. Am 21.02.2024 erhielt eine 85-jährige Frau einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterschaft. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten der 85-Jährigen mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine angebliche Richterin bestätigte den Sachverhalt und erklärte, dass ein Gefängnisaufenthalt des Sohnes nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Die Frau fuhr daher zu einer Bank um Bargeld zu holen.

Kurz vor 16:00 Uhr fand im Außenbereich eines Cafés in der Kaiser-Max-Straße, in der Nähe der Sparkassenpassage, die Geldübergabe statt. Dabei übergab die Frau einen fünfstelligen Betrag.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben. Er ist männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, hatte eine schmales Gesicht und kurze Haare.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden. (KPS Kaufbeuren)

KEMPTEN. Eine Summe von mehreren zehntausend Euro in bar und Schmuck in Form von Ohrringen und Goldkette übergab am vergangenen Montagnachmittag eine 89-jährige Geschädigte einem unbekannten Geldabholer nach einem Schockanruf. Angeblich habe ihr Sohn ein Mädchen angefahren und verletzt, weshalb eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro erforderlich sei. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Bank bei der Geschädigten und teilte mit, dass die Versicherung des Sohnes mehrere zehntausend Euro auf dessen Konto überwiesen habe. Die Geschädigte brachte genau diese Summe auf und übergab die Wertsachen ohne weiteres Gespräch an den Abholer an ihrer Haustüre.

Das Vorgehen mit der überschießend zahlenden Versicherung ist neu. Es wähnt die Geschädigten vermeintlich in Sicherheit, da sie glauben sollen, ihr Geld nur kurzfristig vorzustrecken. (KPI Kempten)

Wie hoch sind die Schadenssummen?

Im Jahr 2023 wurden bei den Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium 725 Taten zur Anzeige gebracht. Von diesen 725 Taten verliefen 21 erfolgreich. Dabei erbeuteten die Täter im vergangenen Jahr rund 872.000 Euro. Im Jahr 2024 verzeichnete das Polizeipräsidium bereits 60 Fälle. Dabei erbeuteten die Täter in sechs erfolgreichen Fällen über 350.000 Euro.

Im Ostallgäu und Kaufbeuren wurden vergangenes Jahres 100 Taten zur Anzeige gebracht. In einem Fall waren die Täter erfolgreich und erbeuteten über 30.000 Euro. Im Jahr 2024 registrierten die Beamtinnen und Beamten bislang 19 Taten in diesem Bereich. Der oben genannte Fall ist der erste mit einer Geldübergabe.

Im Oberallgäu und Kempten registrierte die Polizei vergangenen Jahres 196 Fälle. In sieben Fällen erbeutete die Täterschaft rund 200.000 Euro. Im Jahr 2024 wurden in diesem Bereich 16 Fälle zur Anzeige gebracht. In zwei Fällen erbeuteten die Täter über 280.000 Euro.

Wie gehen die Täter vor?

„Ihr Sohn/ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht!“ Bei dieser Abwandlung des Enkeltrick-Anrufes fordert der Anrufer Geld im Namen eines Verwandten, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe gegen Kaution abwenden zu können. Auch hier schalten sich falsche Polizisten und Staatsanwälte in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Weiter werden den Geschädigten Rufnummern angezeigt, welche ein behördliches Gegenüber suggerieren sollen. Dies ist möglich durch das sogenannte „Caller ID Spoofing“. Bei dieser Methode kann der Betrüger dem kontaktierten Opfer eine seriöse Telefonnummer vortäuschen, damit die wirkliche Nummer nicht mehr nachvollzogen werden kann. Zudem soll der Anschein erweckt werden, dass eine existente Behörde oder Stelle anruft.

Wie können Sie reagieren?

Sollten Sie einen Anruf mit einer Schocknachricht erhalten, in Folge dessen das Gegenüber die Bereitstellung einer Kaution fordert, entgegnen Sie diesem mit Misstrauen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Kontaktieren Sie die betroffenen verwandten Personen, um den Wahrheitsgehalt der Schocknachricht zu überprüfen. Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen. Sollten Sie bereits in der Vergangenheit Opfer eines Schockanrufs geworden sein, so zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Nur so kann die Polizei Tatzusammenhänge erkennen und künftige Ermittlungserfolge generieren.

Abschließend bittet die Polizei Sie eindringlich, dieses Phänomen mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn zu besprechen. (PP Schwaben Süd/West)

