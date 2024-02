REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch, 21.02.2024, auf Donnerstag, 22.02.2024, wurde im Regensburger Westen erneut bei mehreren Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Fahrzeughalter aus dem Stadtwesten informierten am Donnerstagmorgen die Polizei, nachdem sie ihre Fahrzeuge mit platten Reifen vorgefunden hatten. Die Täter hinterließen an den betroffenen Fahrzeugen jeweils einen Zettel an der Windschutzscheibe, der auf ein politisch motiviertes Handeln hindeutet. Aktuellen Informationen zufolge beläuft sich die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge auf einen mittleren zweistelligen Bereich.

Die Regensburger Polizei hat umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Aufgrund des mutmaßlich politischen Hintergrunds dieser Vorfälle wird die Kriminalpolizei Regensburg die weitere Bearbeitung übernehmen. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Regensburger Westen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888, bei jeder anderen Polizeiinspektion oder am Notruf zu melden.