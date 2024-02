REGENSBURG. Am Sonntagnachmittag, den 18. Februar 2024, kam es zu einem Raubdelikt im Regensburger Kasernenviertel. Zwei Täter traten hierbei an den Geschädigten heran und entwendeten ihm unter Vorhalt eines Messers mehrere Gegenstände. Die Polizei konnte nun zwei Tatverdächtige ermitteln und festnehmen.

Der Geschädigte, ein 26-jähriger Mann, erschien am Sonntag, 18. Februar 2024, um 22:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd, um dort eine Anzeige zu erstatten. In seiner Vernehmung gab der Mann an, gegen 17:20 Uhr in der Von-Seeckt-Straße unterwegs gewesen zu sein. Hier sprachen ihn zwei männliche Personen an und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen. Einer der beiden Männer bedrohte ihn dabei mit einem Messer. Der zweite Täter griff daraufhin in die Bauchtasche des Geschädigten und entnahm daraus das Mobiltelefon und die Geldbörse des jungen Mannes. Im Anschluss flohen die Täter. Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat wegen des Anfangsverdachts des schweren Raubes die Ermittlungen übernommen. Den Ermittlern gelang es schließlich zwei Tatverdächtige ausfindig zu machen. Die beiden tunesischen Staatsangehörigen im Alter von 27 und 23 Jahren konnten am gestrigen Tag festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein Teil der Beute aufgefunden, was den Tatverdacht gegen die Beiden erhärtet. Zusätzlich wurde im Rahmen der Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel, u.a. 17 Ecstasy-Tabletten, aufgefunden.

Die zwei Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg im Laufe des Nachmittags des 21. Februar 2024 einem Richter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die beiden Männer sitzen nun getrennt voneinander in zwei bayerischen Justizvollzugsanstalten ein.