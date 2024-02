BAYREUTH. Aus gleich drei Wohnungen stahlen Einbrecher am Mittwoch Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zu drei Wohnungen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Thoma-Straße. Zwei Wohnungen durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte. Die dritte Wohnung steht derzeit leer. Der Wert der Tatbeute wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Ludwig-Thoma-Straße/Anzengruberstraße/Glockenstraße bemerkt? Die Ermittler gehen davon aus, dass das Aufbrechen erheblichen Lärm verursachte. Wer kann hierzu Angaben machen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.