298. Versuchter Wohnungseinbruch mit Täterkontakt – Hasenbergl

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 19:15 Uhr, vernahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses ein lautes Geräusch aus dem Wintergarten.

Als sie sich dorthin begab, entdeckte sie einen bislang unbekannten Mann. Dieser versuchte gerade die Wintergartentür gewaltsam zu öffnen. Nach dem der Täter entdeckt wurde, flüchtete er in Richtung Dülferstraße.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bernhardstraße, Ratoldstraße und Dülferstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

299. Einbruch in eine Werkstatt – Moosach

Im Tatzeitraum von Dienstag, 20.02.2024, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 21.02.2024, 07:15 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt eingebrochen.

Durch das gewaltsame Öffnen einzelner Türen wurde sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Anschließend wurden die Büros nach Wertsachen durchsucht. Dabei wurde ein Tresor aufgefunden und aufgehebelt. Aus diesem konnte Bargeld in Höhe von über tausend Euro entwendet werden.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gnaisenaustraße und Gärtnerstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

300. Einbruch in eine Wohnung – Neuhausen

Am Mittwoch, 21.02.2024, zwischen 08:15 Uhr und 22:30 Uhr, wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür Zutritt in die Wohnung. Dort wurde diverser Schmuck und Bargeld in Höhe von über Zehntausend Euro entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klugstraße, Paschstraße und Dachauer Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

301. Trickdiebstahl – Bogenhausen

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 08:50 Uhr, wurde ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Frau auf der Straße angesprochen. Sie hielt ihm einen Zettel mit den Aufschriften „Apotheke“ und „Massage“ vor.

Der 62-Jährige verstand darunter, dass sie eine Apotheke suche und zeigte in die Richtung der nächsten Apotheke. Als die Frau dies verneinte, begann sie den 62-Jährigen zu berühren, zudem versuchte sie ihn zu küssen und streichelte über seinen Arm. Der 62-Jährige stieß die Täterin von sich und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Täterin verließ die Örtlichkeit ebenfalls in unbekannte Richtung.

Kurz darauf stellte der 62-Jährige das Fehlen seiner Armbanduhr am Handgelenk fest. Daraufhin verständigte er über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täterin.

Das Kommissariat 55 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 35-40 Jahre alt, 160 cm groß, schwarze lange Hare zum Zopf gebunden, rundes Gesicht, kräftigere Statur; bekleidet mit einem hellrosa T-Shirt und Sneaker; sie hatte einen Rucksack bei sich



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pienzenauerstraße und Steubstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

302. Verkehrsunfall – Lochhausen

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 12:25 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Golf Pkw von Gröbenzell in Richtung München. An der Kreuzung Olchinger Straße / Krähenweg kam die 60-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Sie touchierte mehrere Verkehrsschilder, durchschlug ein Brückengeländer und kam schließlich an der Böschung des Baches zum Stehen. Die 60-Jährige konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen und blieb unverletzt.

Aufgrund umfangreicher Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr wurde die Lochhausener Straße für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

303. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Pkw; eine Person verletzt und musste reanimiert werden – Unterhaching

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 17.35 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Tiguan Pkw an der Autobahnausfahrt Unterhaching Nord von der A995 ab. An der Einmündung zur Münchner Straße wollte diese nach rechts abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

Ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr von hinten auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw leicht beschädigt.

Die 42-Jährige saß nach dem Verkehrsunfall zunächst auf dem Fahrersitz und gab an, dass ihr übel sei. Kurz darauf wurde sie bewusstlos. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer brachten die Frau aus dem Pkw und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) übernahm daraufhin die Reanimationsmaßnahmen bis der Rettungsdienst eintraf. Die 42-Jährige wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sie bereits Lebenszeichen.

Einer der Ersthelfer absolviert derzeit einen dreitägigen Erste-Hilfe-Kurs und konnte deshalb beherzt eingreifen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Autobahnausfahrt sowie der Zubringer zur Kreisstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

304. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Obergiesing

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 13:50 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung ein, dass es in einer Grünanlage in Obergiesing zu einer Bedrohungssituation mit einem Messer gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden sei. Der Täter habe ein Messer in der Hand gehalten, sich dieses an die Kehle angesetzt, Blickkontakt mit dem 12-Jährigen gesucht und diesem symbolisch mit dem Tode gedroht. Im Anschluss sei der Mann in Richtung einer nahen Unterkunft geflohen.

Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungen am Tatort, konnte ein Tatverdächtiger in der besagten Unterkunft festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Iraker. Der Tatverdächtige war bei Antreffen durch die Polizeikräfte alkoholisiert.

Das Kommissariat 24 (Bedrohungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

305. Terminhinweis:

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski stellt im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2023 des Polizeipräsidiums München vor

Der Termin findet am

Freitag, 23. Februar 2024, um 11.30 Uhr,

im Polizeipräsidium München, Augustinerstraße 2, 80331 München

Medienzentrum der Pressestelle

statt.

Herr Dibowski steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Alle Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen.

Wir bitten um kurze Anmeldung in schriftlicher Form per E-Mail oder telefonisch.