MALLERSDORF-PFAFFENBERG, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwochvormittag fuhr eine 75-jährige Frau aus Mallersdorf-Pfaffenberg mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 56 von Pfaffenberg in Richtung Oberellenbach. Kurz vor Beginn des Waldstückes kam die Frau alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die schwerverletzte Frau musste von den eingesetzten Feuerwehren Mallersdorf und Neufahrn aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Straubing gebracht. Am frühen Abend verstarb die Frau an den Folgen der schweren Verletzungen. Der Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Veröffentlicht am 22.02.2024 um 12.03 Uhr