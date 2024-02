NÜRNBERG. (190) Am heutigen Donnerstagmorgen (22.02.2024) ereignete sich im Stadtteil Tafelhof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 64-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zuzog.



Der Fahrer des Kleintransporters befuhr gegen 08:10 Uhr die Färberstraße in Richtung Zeltnerstraße. Nach Überqueren des Frauentorgrabens kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen dort geparkten Pkw. Hierdurch wurde das Fahrzeug nach links abgelenkt, sodass der Kleintransporter am linken Fahrbahnrand gegen einen dort stehenden Baum fuhr und in der Folge auf der Gegenfahrspur zum Stehen kam.

Der 64-jährige Fahrer war bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst bewusstlos und wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Der Bereich um den Unfallort war für deren Dauer gesperrt.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl