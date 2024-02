MEMMELSDORF / LICHTENEICHE, LKR. BAMBERG. Am Sonntagnachmittag kam es zu einer sexuellen Belästigung einer Fünfjährigen in Lichteneiche. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach dem unbekannten Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, lief ein fünfjähriges Mädchen in Lichteneiche von einem Kinderspielplatz nach Hause. Der Spielplatz liegt hinter einem Hochhaus an der Gabelung Gundelsheimer Straße / Schlesienstraße.

Parallel zwischen diesen beiden Straßen verläuft ein Fußweg. Auf diesem war das Mädchen unterwegs und begegnete einem Unbekannten. Der Mann öffnete seine Hose, zeigte dem Kind sein nacktes Geschlechtsteil und machte sexuelle Bemerkungen. Das Kind lief davon und der Unbekannte verschwand in Richtung Schlesienstraße.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat am Sonntagnachmittag in Lichteneiche einen Mann mit oranger Jacke und blauer Jeanshose gesehen? Auch verdächtige Fahrzeuge sind für die Ermittler von Bedeutung. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.