Fußgänger von Fahrzeug erfasst - 58-Jähriger vor Ort verstorben - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend hat ein noch unbekanntes Fahrzeug auf der A3 einen Fußgänger erfasst. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Am Dienstabend, gegen 19:45 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mehrere Mitteilungen über einen Fußgänger, der auf der Fahrbahn der A3 liegen soll, ein. Streifen der Aschaffenburger Verkehrspolizei und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Für den 58-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das Fahrzeug des Mannes befand sich auf der Nebenfahrbahn der Autobahn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann aus ungeklärter Ursache die rechte Fahrbahn der A3 in Richtung Frankfurt und wurde hierbei offenbar von einem größeren Fahrzeug erfasst. Der Fahrer des Fahrzeugs, der den Zusammenstoß möglicherweise nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt fort.

Die Autobahn musste in der Folge für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg begab sich auch ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Ursache vor Ort. Da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob es sich um bei dem Zusammenstoß um einen Verkehrsunfall handelt, war die Kriminalpolizei vor Ort in die ersten Ermittlungen mit eingebunden.

Die Polizei hofft bei den weiteren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer war mit seinem Fahrzeug zur besagten Uhrzeit auf der A3 unterwegs und kann sachdienliche Hinweise geben?

Wer konnte den Zusammenstoß mit einem Fußgänger beobachten?

Wer konnte den Fußgänger bereits vor dem Zusammenstoß im Bereich der A3 feststellen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Kellerabteile führen zu hohem Beuteschaden

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, mehrere Kellerabteile im Ortsteil Schweinheim aufgebrochen und teils hochwertige Fahrräder entwendet.

Im Bereich der Schweinheimer Straße wurden in einem Wohnhauskomplex drei Kellerabteile aufgebrochen. Hier konnten die Täter zwei Fahrräder im Gesamtwert von circa 4000€ erbeuten.

In den angrenzenden Straßen "Sälzerweg", " Sonnenstaße" und "Hugo-Karpf-Straße" verschafften sich die Täter ebenfalls Zutritt zu mehreren Kellerabteilen. Auch hier wurden hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von über 14.000€ entwendet.

An allen Kellerabteilen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2000€

Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Die Polizei gibt die folgenden Tipps im Zusammenhang mit Einbrüchen in Keller:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Verschließen Sie die Kellertüren.

Verwenden Sie nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel.

Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

LAUFACH, LKR ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Eichgartenstraße in Laufach durch einen unbekannten Täter die Fassade einer Garage beschmiert

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR ASCHAFFENBURG. Aus dem Korb eines unbeaufsichtigten Rollators in der Kirchstraße in Mömbris entwendete am Freitag, gegen 11:30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter mehrere hundert Euro Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR MILTENBERG. In der Zeit von Samstag, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 18:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen roten VW Caddy, welcher auf dem Parkplatz der Seniorenpflegeeinrichtung Santa Isabella in Niedernberg abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen