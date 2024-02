München - Vom 19. bis 21. Februar 2024 besuchten 30 Expertinnen und Experten der Baden-Württembergischen Polizei (u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Koordinierungsstelle „Präventiv und offensiv gegen Hasskriminalität, Antisemitismus und Extremismus“ des Innenministeriums, der Task Force „Gegen Hass und Hetze“, der Staatsschutzdienststellen beim Landeskriminalamt, sowie Ansprechpersonen für die Israelitischen Religionsgemeinschaft und Polizeirabbiner) im Rahmen eines dreitägigen Fortbildungs- und Austauschformats zum Thema „Hasskriminalität und Antisemitismus“ die Bayerische Polizei.

Während am Montag und Dienstag (19.02. und 20.02.2024) ein Fortbildungsformat zu Sinti und Roma in München stattfand und gemeinsam die Ohel-Jakob-Synagoge in München sowie die KZ-Gedenkstätte in Dachau besucht wurde, fand am Mittwoch, 21.02.2024, eine gemeinsame Veranstaltung statt, in welcher das persönliche Gespräch sowie der Austausch von gemeinsamen Strategien zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Vordergrund stand.

Neben dem Bayerischen Landespolizeipräsidenten Herrn Michael Schwald, nahmen an dem Austauschformat Frau Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Herr OStA Andreas Franck, zentraler Antisemitismusbeauftragter der Bayer. Justiz und Frau Ltd. OStAin Gabriele Tilmann, Leiterin der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) sowie weitere u.a. hochrangige Vertreter aus den bayerischen und baden-württembergischen Polizeiresorts teil.

Strong!, die LGBTIQ* Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt sowie die Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* der Landeshauptstadt München waren ebenfalls an dem Austauschformat beteiligt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dabei u.a. das gemeinsame Kooperationsprojekt der Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* und des Polizeipräsidiums München „ZEIG FLAGGE. ZEIG´S AN!“ vorgestellt.

Die intensiven Gespräche des Austauschformats wurden genutzt, um Ansätze zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Antisemitismus beider Bundesländer vorzustellen, Netzwerke zu bilden und die bereits gelebte gute Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.

Eine effektive Bekämpfung von Hasskriminalität im Allgemeinen und Judenhass im Besonderen ist nur mit gemeinsamem und übergreifendem Schulterschluss möglich.

„Hass, Hetze und Antisemitismus kennen keine Grenzen. Deshalb kommt dem länder- und behördenübergreifenden Austausch besonders große Bedeutung zu. Es gelingt so, orientiert an den Bedarfen der Betroffenen von Hasskriminalität, effektive und flächendeckende Bekämpfungsansätze zu entwickeln und umzusetzen.“

(Michael Weinzierl, Beauftragter der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus)

„Voneinander und miteinander zu lernen ist immer ein großer Gewinn. Das eröffnet neue Sichtweisen, Gemeinsamkeiten und Zugänge, die wir besser nutzen können. Wir ziehen bei der Bekämpfung von Hass und Hetze an einem Strang und freuen uns über den fruchtbaren Austausch mit den Expertinnen und Experten aus Bayern, aus dem wir viele Anregungen für unsere zukünftige Arbeit mitnehmen.“

(Jennifer Lautensack, Leiterin der Koordinierungsstelle Präventiv und Offensiv gegen Hasskriminalität, Antisemitismus und Extremismus (KoSt PolAr))

Bayer. Landeskriminalamt, 22.02.2024