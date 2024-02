WEIßENHORN. Am frühen Freitagabend, vergangene Woche, wurde eine 89-Jährige von einer unbekannten weiblichen Person an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Diese gab sich als Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes aus und verschaffte sich und einem unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung.

Die nichtsahndene Geschädigte ließ die Täterin in die Wohnung. Während die unbekannte Frau diverse Fragen an die Geschädigte richtete, um diese abzulenken, nutzte ein männlicher unbekannter Täter die Situation aus, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen. Im weiteren Verlauf entwendete er aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Gesamtwert von einer niedrigen sechsstelligen Summe und verließ die Örtlichkeit unbemerkt. Die Täterin entfernte sich wenige Augenblicke später ebenfalls. Nachdem die Geschädigte mehrere Tage nach der Tat den Diebstahl feststellte, kontaktierte sie Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weißenhorn, die den Sachverhalt vor Ort aufnahmen. Im Rahmen einer durchgeführten Nachbarschaftsbefragung konnten Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Tätern erlangt werden.

Der männliche Täter wird als korpulent, ca. 180 cm bis 185 cm groß, mit dunklen Haaren beschrieben. Bei der weiblichen Täterin soll es sich um eine ca. 165 cm große, 30 bis 35 Jahre alte Person mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Beide trugen weiße Kleidung.

Die zwischenzeitlich mit den weiteren Ermittlungen betraute Kripo Neu-Ulm bittet nun um Ihre Mithilfe:

Wer hat am 16.02.2024, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Bereich der Roggenburger Straße in Weißenhorn Personen beobachten können, deren Aussehen auf die oben genannte Beschreibung passen könnte?

Konnten geparkte Fahrzeuge festgestellt werden, die zuvor bisher nicht an der Tatörtlichkeit aufgefallen sind?

Haben die oben genannten Täter vielleicht weitere Kontaktaufnahmeversuche im Tatortumfeld unternommen?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich direkt mit den Ermittlern der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).