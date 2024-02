DIETMANNSRIED. Am Morgen des 21.02.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Gegen 07:15 Uhr befuhr ein Kleinbus, der für die Beförderung von Menschen mit Behinderung genutzt wird, die Hauptstraße in Probstried. Kurz vor dem Feuerwehrhaus kam der Kleinbus aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde durch den 57-jährigen Fahrer dann zurück auf die Fahrbahn gesteuert und kollidierte mit einer an der Fahrbahn angrenzenden Hecke. Der Kleinbus kippte danach auf die rechte Seite. Die vier leicht verletzten Fahrzeuginsassen, neben dem Fahrer noch eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren sowie zwei 18- und 67-jährige Männer, konnten durch Ersthelfer und die hinzugezogenen Feuerwehren von Dietmannsried und Probstried aus dem Fahrzeug befreit werden. Die in den Verkehrsunfall involvierten Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch einen Hausarzt erstversorgt, der zur Unfallstelle eilte und sofort Erste Hilfe leistete. Die eingesetzten Feuerwehren waren mit fünfundvierzig Helferinnen und Helfer im Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (VPI Kempten)

