ANSBACH. (186) Am Dienstagabend (20.02.2024) ereignete sich auf der Bundesstraße 13 bei Merkendorf (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Vier Personen wurden teils schwer verletzt.



Der 54-jährige Fahrer eines Opel Zafira wollte gegen 17:45 Uhr aus Merkendorf kommend die B13 in Richtung Triesdorf Bahnhof überqueren. Hierbei übersah er nach bisherigem Ermittlungsstand einen von rechts kommenden VW T-Roc, der auf der B13 von Ansbach in Richtung Gunzenhausen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge zerstört. Beide Pkw waren mit zwei Insassen besetzt. Während eine Person mit leichteren Verletzungen davonkam, wurden drei Personen schwer verletzt. Beim 69-jährigen Fahrer des T-Roc konnte der Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Verletzten kamen nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Ansbach nimmt den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach werden die Beamten zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die B13 ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge für den Verkehr gesperrt. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Ansbach sind rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Merkendorf und Großbreitenbronn vor Ort im Einsatz.



Erstellt durch: Marc Siegl