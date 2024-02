HOF. Am Samstagnachmittag kam es im Hofer Stadtgebiet zur Bedrohung und Beleidigung eines jungen Paares. Die Kripo Hof sucht nach den fünf Tätern und bittet um Hinweise.

Um kurz nach 16 Uhr waren ein 25-Jähriger und seine 22-jährige Freundin im Stadtgebiet Hof unterwegs, als sie in der Kreuzsteinstraße auf fünf junge Männer trafen. Ohne besonderen Anlass fingen die Männer an, das Paar auf sexueller Basis zu beschimpfen und zu beleidigen. Grund dafür war, nach Ansicht des jungen Paares, der sichtbare transsexuelle Hintergrund der 22-Jährigen. Die Fünfergruppe ließ nicht von den beiden ab. Einer der Täter versperrte ihnen den Weg und hielt demonstrativ einen Gegenstand in seiner Jackentasche versteckt, von dem nur ein schwarzer Griff zu sehen war. Dem Eindruck nach handelte es sich um ein Messer. Das Paar erreichte dennoch das geparkte Auto und konnte sich in Sicherheit bringen.

Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Das junge Paar hat die Täter folgendermaßen beschrieben:

männlich

zirka 16 bis 18 Jahre alt

165 bis 180 Zentimeter groß

schlank

nach Zeugenangaben südländisch-arabisches Erscheinungsbild

bekleidet mit schwarzen Jacken, einer davon mit schwarzer Weste.

Wer hat die fünf Männer am Samstagnachmittag gesehen oder konnte den Vorfall beobachten? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kriminalpolizei Hof.