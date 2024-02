BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Zunächst unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 19. Januar bis 23. Januar an einer Bahnhofstoilette in Bad Staffelstein rechtsextreme Graffitis angebracht. Nach einem Zeugenaufruf in der Presse, lieferte eine Dame den entscheidenden Hinweis auf eine Gruppe jugendlicher Tatverdächtiger.

Die Jugendlichen stehen im Verdacht, mehrere Hakenkreuze und rechtsextreme Schriftzüge an das Toilettenhaus am Bahnhof Bad Staffelstein gesprüht zu haben. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Nach einem Presseaufruf meldete sich eine Zeugin und lieferte den Beamten der Kriminalpolizei Coburg mit einer Videosequenz einen Hinweis, der sie zunächst zu einer Fünfergruppe Jugendlicher führte. Ein 15-jähriges Mitglied der Gruppe war dem polizeilichen Sachbearbeiter bereits bestens bekannt. Geschickte Ermittlungen im Umfeld des 15-Jährigen brachten diesen dazu, sich rasch selbst bei der Polizei zu stellen. Darüber hinaus meldete er sich bei der Stadtverwaltung und reinigte mit weiteren Jugendlichen aus der Gruppe die beschmierte Bahnhofstoilette.

Inwieweit die anderen vier Jugendlichen an der Tat beteiligt waren, muss im Zuge der folgenden Ermittlungen noch geklärt werden.