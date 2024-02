NÜRNBERG. (185) Im Zeitraum von Sonntagabend (18.02.2024) bis Montagmittag (19.02.2024) entwendeten Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt niedergelegte Symbole in Zusammenhang mit dem Tod des Kremlkritikers Alexei Nawalny. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Gegenstände, unter anderem Bilder des Verstorbenen, Plakate und eine Anti-Kriegs-Flagge wurden am Sonntag am Andreij-Sacharow-Platz niedergelegt. Am nächsten Tag stellten die Verantwortlichen fest, dass diese entwendet worden waren.

Der materielle Entwendungsschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Das Staatsschutzkommissariat ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl