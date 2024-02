FÜRSTENFELDBRUCK. Gestern Nachmittag brach in einem Erdgeschosszimmer einer Asylunterkunft in der von Grafenreuth-Straße in Fürstenfeldbruck ein Feuer aus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

Gegen 13:50 Uhr rückte ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus, um den in der Unterkunft gemeldeten Brand zu löschen. Sofort eingeleitete Löscharbeiten verhinderten ein Ausbreiten der Flammen von einem bereits in Vollbrand stehenden Zimmer auf weitere Räumlichkeiten. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das gesamte Erdgeschoss massiv rußgeschädigt.

Die heute durchgeführten Untersuchungen am Brandort ergaben, dass das Feuer in dem ausgebrannten Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen war. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an einem Kommunikationsgerät festgestellt werden. Die im Zimmer gemeldete Person war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.