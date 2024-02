REHAU, LKR. HOF. Seit Jahresbeginn brachen Unbekannte mehrmals in leerstehende Gebäude auf einem Grundstück in Rehau ein. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 53-Jährigen.

Anfang Januar erstatteten die Eigentümer eines Grundstücks im Rehauer Ortsteil Seelohe das erste Mal Anzeige, da sie Einbruchspuren an einem der leerstehenden Gebäude entdeckt hatten. Zuletzt bemerkten sie einen weiteren Einbruch, der sich offenbar im Zeitraum von Dienstag, 13. Februar, bis Freitag, 16. Februar, ereignet hatte. Auch dies meldeten sie der Polizei in Rehau. Eine aufmerksame Streife bemerkte am vergangenen Freitagabend einen Mann, der sich im Bereich des Grundstücks herumtrieb. Die Beamten kontrollierten ihn und fanden Einbruchswerkzeug sowie einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag bei dem 53-Jährigen. Anschließend nahmen sie ihn fest und durchsuchten seine Wohnung. Dabei entdeckten sie weiteres Bargeld in fünfstelliger Höhe. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 53-Jährige aus Rehau wieder entlassen. Er steht im Verdacht, für die zwei Einbrüche verantwortlich zu sein. Die Herkunft des Geldes muss im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof noch geklärt werden. Wer Hinweise zu den Einbrüchen in Seelohe, insbesondere im Zeitraum von 13. Februar bis 16. Februar, machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.